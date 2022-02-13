Доба на фронті: російські окупанти 4 рази порушили режим "тиші"
12 лютого на Донбасі російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російських окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російських окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.9
Купівля 27.9Продаж 28.28
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе