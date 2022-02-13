Доба на фронті: російські окупанти 4 рази порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російських окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російських окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb