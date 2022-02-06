Доба на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
5 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали двоє українських військових
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Березового російські окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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