Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
3 грудня на Донбасі, внаслідок обстрілу російських окупантів, було поранено одного українського військового
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 3 грудня, з боку російських окупаційних військ було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.
В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 4 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано.
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