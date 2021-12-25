Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
24 грудня на Донбасі, внаслідок обстрілу російських окупантів, було поранено українського військового
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російських окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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