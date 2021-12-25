Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російських окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb