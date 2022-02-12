Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Упродовж минулої доби, 11 лютого, з боку російських окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку Невельського ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

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