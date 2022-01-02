Доба на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли
У суботу, 1 січня, на Донбасі російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано.
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