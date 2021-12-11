Доба на фронті: російські окупанти здійснили шість обстрілів

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb