Доба на фронті: російські окупанти здійснили шість обстрілів
У п'ятницю, 10 грудня, російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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