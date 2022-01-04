Доба на фронті: український військовий дістав поранення, окупанти тричі порушили "режим тиші"
У понеділок, 3 січня, російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
У сторону Світлодарська російські найманці били із автоматичних та протитанкових гранатометів.
Зі стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь у напрямку Лебединського.
Поруч із Шумами російські війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Унаслідок ворожих обстрілів дістав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Його перевезли до медичного закладу, стан здоров'я воїна важкий.
Станом на 7:00 у вівторок, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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