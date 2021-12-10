Доба у зоні ООС: окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
Упродовж минулої доби, 9 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Так, у напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем.
Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.
Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, другого - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупантів припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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