Доба у зоні ООС: окупанти чотири рази обстріляли ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Новотошківського росіяни стріляли з гранатометів і стрілецької зброї

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В бік Новолуганського найманці двічі здійснили обстріл, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Втрати серед українських військових відсутні. ЗСУ відповідали на вогонь та змусили окупантів припинити обстріли.



Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, обстрілів з бокуц окупаційних військ не зафіксовано.

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