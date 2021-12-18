Доба у зоні ООС: окупанти чотири рази обстріляли ЗСУ
Упродовж 17 грудня з боку російських військ зафіксовано 4 порушення режиму "тиші"
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Новотошківського росіяни стріляли з гранатометів і стрілецької зброї
.
В бік Новолуганського найманці двічі здійснили обстріл, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Втрати серед українських військових відсутні. ЗСУ відповідали на вогонь та змусили окупантів припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, обстрілів з бокуц окупаційних військ не зафіксовано.
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