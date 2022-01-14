Доба у зоні ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли із забороненої зброї
Упродовж минулої доби, 13 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Станиці Луганської окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку, 14 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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