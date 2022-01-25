Доба у зоні ООС: окупанти із гранатометів і кулеметів обстріляли українські позиції біля Причепилівки
Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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