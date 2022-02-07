Доба у зоні ООС: окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків і Водяного
Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У бік Водяного, Донецької області, окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
А неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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