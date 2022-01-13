Доба у зоні ООС: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, травмовано українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У бік Причепилівки ворог двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



