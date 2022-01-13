Доба у зоні ООС: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, травмовано українського військового
Упродовж минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У бік Причепилівки ворог двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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