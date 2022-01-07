Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Доба в ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Доба в ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

7 січня, 2022 п'ятниця
08:19
війна з Росією ООС ЗСУ

Упродовж доби 6 січня російські найманці два рази зірвали режим "тиші" на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У бік Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Старогнатівки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військових унаслідок ворожих дій немає.

Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили окупантів припинити обстріли.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Донбас
окупанти
обстріли
ООС
Читайте також:
6 січня, 2022 четвер
Протести в Казахстані: усі банки тимчасово припинили роботу, в Алмати силовики провели антитерористичну операцію
6 січня, 2022 четвер
"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан
5 січня, 2022 середа
В Україні розпочалася виплата підвищених пенсій
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.36
    Купівля 27.36
    Продаж 27.64
  • EUR
    Купівля 30.78
    Продаж 31.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 січня
09:41
Країни ОДКБ
У парламенті Таджикистану дали дозвіл на скерування військових до Казахстану
09:23
вакцинація
В Україні повний курс COVID-вакцинації пройшло майже 45% дорослого населення
09:03
Представилися СБУ й заявили про перевірку в межах закону: в Україні побили активістів із Казахстану
08:41
Коронавірус в Україні
Упродовж доби в Україні виявили 7 177 нових заражень на COVID-19, померло 192 людей
08:00
За обрієм декольте і стейки замість стоїків – 5 книг про те, чого нам (не) вистачає
2022, четвер
6 січня
21:58
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Фінансовий комітет Ради в січні пропонуватиме уряду кадрові зміни на митниці, - Гетманцев
21:46
МЗС
МЗС України: понад 40 українців застрягли в Казахстані
21:35
Євген Шевченко
Екснардеп-"слуга" Шевченко: коли Стерненко з Порошенком і Бутусовим почнуть черговий Майдан, у Зеленського буде опція звернутися до ОДКБ
21:13
ДТП Житомирщина
На Житомирщині зіткнулися п’ять автівок: є постраждалі
20:59
Поліція
У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським
20:30
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Фізособи-підприємці реєструють по 10-11 тис. касових апаратів на день, – Гетманцев
20:25
Ентоні Блінкен
У США заявили про підтримку мирного врегулювання ситуації у Казахстані
20:07
Укравтодор
За тиждень до новорічних свят Укравтодор перерахував 25 млрд грн за асфальтування
19:42
снігопад
Сніг, морози й ожеледиця: яку погоду очікувати на Різдво
19:20
Протести у Казахстані
МВС Казахстану повідомило про 18 загиблих та 748 поранених на протестах силовиків
18:55
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Без України: Франція, Німеччина та РФ обговорили ситуацію на Донбасі
18:50
Європейська Солідарність
Не дамо демонтувати демократію: заява “Європейської Солідарності” щодо незаконного рішення суду щодо Порошенка
18:41
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Міноборони США та РФ обговорили зниження ризиків поблизу українських кордонів
18:22
Військовослужбовців десантних спецпідрозділів ЗС РФ
Росія перекинула до Казахстану військових, які воювали на Сході України, - InformNapalm
18:05
ООС ЗСУ
Окупанти обстріляли із кулеметів українські позиції поблизу Луганського
17:53
Ексклюзив
Ігар Тишкевич
Росія ввела "миротворців", яких Казахстан не просив, щоби тримати державу у сфері впливу, – Тишкевич
17:38
Зеленський
"Святвечір - найкраща мить для примирення": Зеленський привітав українців із Різдвом східного обряду
17:24
Ліз Трасс
Велика Британія попередила РФ про серйозні санкції у разі вторгнення в Україну
17:01
катастрофа літака МАУ в Ірані
Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився від переговорів, постраждалі країни відреагували
16:43
Ексклюзив
Протести Казахстан
В Алмати не було опору протестувальникам, з боку силовиків восьмеро убитих, у столиці все спокійно, – журналіст про ситуацію в Казахстані
16:28
Артікс Пабрікс
Україна отримає від Латвії зброю та військову техніку
16:12
ООН
Протести у Казахстані: в ООН закликали до стриманості
15:43
Руслан Стефанчук
Стефанчук вдруге захворів на коронавірус
15:37
вифлиємська зірка
Зірка, яка не зовсім зірка. Таємниця Вифлеємської зорі
15:31
Телеканал "НАШ"
До ОАСК надійшов ще один позов від телеканалу "НАШ" до Нацради
15:12
Міріам Уро-Ніле
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле стала найкращою у матчі чемпіонату Швейцарії
15:06
Ігор Головань
Абсолютне беззаконня: адвокат Порошенка про рішення Печерського суду
14:56
Укрзалізниця
Укразалізниця запускає "різдвяний потяг" на святкові вихідні
14:52
Порошенко
Суд наклав арешт на усе майно та активи Порошенка
14:38
"Сподіваюся, Італія не видасть його Росії": мати українського режисера Лавренчука про затримання сина
14:27
Без участі України: у Москві проходить зустріч політрадників "нормандської четвірки"
14:09
Автогаз
Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз на тлі протестів
13:55
Володимир Зеленський
Журналіст Бутусов: Зеленський був у Буковелі разом з Єрмаком та Демченком
13:43
"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан
13:28
Коляда
Що б то заколядувати: топ-5 українських колядок
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV