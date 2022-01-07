Доба в ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.



Біля Старогнатівки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед українських військових унаслідок ворожих дій немає.



Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили окупантів припинити обстріли.



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