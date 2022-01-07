Доба в ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі
Упродовж доби 6 січня російські найманці два рази зірвали режим "тиші" на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Біля Старогнатівки противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських військових унаслідок ворожих дій немає.
Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили окупантів припинити обстріли.
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