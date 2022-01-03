Доба в зоні ООС: окупанти не зривали "тиші" на Донбасі
Упродовж доби 2 січня російські найманці не порушували режим "тиші" на Донбасі
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в ООС і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе