Доба в зоні ООС: окупанти не зривали "тиші" на Донбасі

Про це інформує пресцентр штабу ООС.



"Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.



Також зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в ООС і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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