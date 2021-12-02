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Доба в зоні ООС: окупанти вбили українського військового і поранили цивільного

2 грудня, 2021 четвер
07:28
війна з Росією

У середу, 1 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У бік Авдіївки загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також загарбники здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого цивільна особа зазнала поранення.

Поблизу Шумів росіяни стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.  

У напрямку Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув.

Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
 


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