Доба в зоні ООС: окупанти вбили українського військового і поранили цивільного

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Авдіївки загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Також загарбники здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого цивільна особа зазнала поранення.



Поблизу Шумів росіяни стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

