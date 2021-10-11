Доба в зоні ООС: росіяни застосували заборонені міномети і протитанкову зброю
У неділю, 10 жовтня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 10 разів порушували режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі Мирного окупанти били із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу.
У напрямку Причепилівки загарбники двічі застосували 82-мм міномети та великокаліберні кулемети.
Біля Новотошківського росіяни скоїли 4 обстріли з використанням автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Попасної окупанти двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
10 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем із дозволеної Мінськими угодами зброї.
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