Доба в зоні ООС: росіяни застосували заборонені міномети і протитанкову зброю

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У районі Мирного окупанти били із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу.



У напрямку Причепилівки загарбники двічі застосували 82-мм міномети та великокаліберні кулемети.



Біля Новотошківського росіяни скоїли 4 обстріли з використанням автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Попасної окупанти двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.



10 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем із дозволеної Мінськими угодами зброї.

