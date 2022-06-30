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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Добірка нових фейків від Путіна щодо війни в Україні: "жодного теракту у Кременчуці" та "Україна як плацдарм для розхитування Росії"

Добірка нових фейків від Путіна щодо війни в Україні: "жодного теракту у Кременчуці" та "Україна як плацдарм для розхитування Росії"

30 червня, 2022 четвер
10:29
війна з Росією фейк фейкові новини

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 червня

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у телеграм.

За його даними, російський президент Путін зробив дезінформаційну заяву: "З України робили плацдарм, щоб розхитати Росію. І заклики до Києва продовжувати бойові дії підтверджують, що Україна - просто засіб для Заходу. Тому цілі спеціальної військової операції рф в Україні не змінилися, вона йде за планом".

Ще одна маніпуляція, поширювана пропагандистськими ЗМІ Росії стосується того, що "перші випускники Мелітополя Запорізької області здобули атестати російського зразка про завершення освіти. Отримують атестат лише зараз, оскільки попередня адміністрація регіону знищила всі дані учнів".

Однак таке рішення окупантів є юридично нікчемним та не призводить до жодних правових наслідків, зазначає Центр.

Ще один фейк, поширюваний росіянами, – що "у Кременчуці не було жодного теракту … армія рф не б’є ні по жодних цивільних об’єктах під час спецоперації, а просто так у нас полями ніхто не стріляє".

  • Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 червня.

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пропаганада
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