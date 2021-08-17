Добова норма вакцинації та зміна графіку роботи COVID-центрів: МОЗ видало нове розпорядження

Про це йдеться в тексті розпорядження.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19 в Україні.

Так, керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу повинні формувати щотижневі плани по охопленню вакцинацією від коронавірусу.

Тож, мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:

50 і більше - для пункту щеплення;

50 і більше - для одного центру вакцинації;

100 і більше - для одної мобільної бригади.

Керівники повинні будуть щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров'я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.

Також передбачено зміну графіку роботи центрів вакцинації.

Керівники обласних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації мають забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,

недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,

постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

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