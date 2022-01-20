Добова заражуваність коронавірусом в Україні сягнула 18 479 випадків, 131 людина померла
Станом на ранок 20 січня в Україні зафіксовано 3 799 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 843 - летальні, 3 571 782 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 19 січня було зареєстровано 18 479 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2044 дитини та 492 медпрацівники), 4446 пацієнтів одужали, 131 людина померла.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1409;
- Вінницька область - 965;
- Волинська область - 293;
- Дніпропетровська область - 455;
- Донецька область - 556;
- Житомирська область - 820;
- Закарпатська область - 482;
- Запорізька область - 230;
- Івано-Франківська область - 2777;
- Київська область - 534;
- Кіровоградська область - 96;
- Луганська область - 237;
- Львівська область - 1440;
- Миколаївська область - 216;
- Одеська область - 944;
- Полтавська область - 679;
- Рівненська область - 669;
- Сумська область - 1137;
- Тернопільська область - 1145;
- Харківська область - 931;
- Херсонська область - 191;
- Хмельницька область - 768;
- Черкаська область - 405;
- Чернівецька область - 694;
- Чернігівська область - 406.
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