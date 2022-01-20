Добова заражуваність коронавірусом в Україні сягнула 18 479 випадків, 131 людина померла

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 19 січня було зареєстровано ​​18 479 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2044 дитини та 492 медпрацівники), 4446 пацієнтів одужали, 131 людина померла.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1409;

Вінницька область - 965;

Волинська область - 293;

Дніпропетровська область - 455;

Донецька область - 556;

Житомирська область - 820;

Закарпатська область - 482;

Запорізька область - 230;

Івано-Франківська область - 2777;

Київська область - 534;

Кіровоградська область - 96;

Луганська область - 237;

Львівська область - 1440;

Миколаївська область - 216;

Одеська область - 944;

Полтавська область - 679;

Рівненська область - 669;

Сумська область - 1137;

Тернопільська область - 1145;

Харківська область - 931;

Херсонська область - 191;

Хмельницька область - 768;

Черкаська область - 405;

Чернівецька область - 694;

Чернігівська область - 406.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.