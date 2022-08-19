Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця однієї з виправних колоній області добровільно перейшла на бік росіян та обійняла посаду начальника відділу кадрів в незаконно створеному окупантами правоохоронному органі – "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".

Пізніше з нею почала співпрацювати її колишня колега - заступниця начальника одного з відділів Департаменту з питань виконання кримінальних покарань міста Одеса.

Підозрювана неодноразово висловлювала прихильне ставлення до окупаційної влади та передавала псевдопосадовиці особисті дані працівників установ виконання покарань Херсонської області, які відмовилися перейти на сторону загарбників та виїхали на підконтрольну Україні територію.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури двом посадовицям повідомлено про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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