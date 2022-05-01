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Головна війна з Росією Добровольчий легіон "Свобода Росії" діє на території РФ, ми цим не керуємо, - Арестович

Добровольчий легіон "Свобода Росії" діє на території РФ, ми цим не керуємо, - Арестович

1 травня, 2022 неділя
23:57
війна з Росією Олексій Арестович

Осередки легіону "Свобода Росії", що складається з росіян, з'явилися на території Російської Федерації

 Про це заявив радник очільник Офісу президента Олексій Арестович, передає Liga.net.

"Вже є легіон "Свобода Росії", який діє на території Росії. Це був другий етап. Ми цим не керуємо", - сказав Арестович.

За його словами, у різних регіонах Росії люди почали організовувати осередки легіону.

Арестович додав, що не всі жителі РФ, які бажають вступити до легіону, можуть доїхати до України, тому вирішили організовувати опір режиму Путіна на місцях.

"Процес вже автоматично запустився. Ми туди не влазимо і не вважаємо за потрібне втручатися. Росія вже піднімається на збройну боротьбу", - сказав Арестович.

  • Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Росія
Олексій Арестович
режим Путіна
росiяни
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