Додали ще вісім людей: ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Згідно з повідомленням, ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох людей. Відповідне рішення було ухвалене 11 жовтня.



Зазначається, що санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.



У виданні нагадали, що у вересні 2021 року ЄС продовжив обмежувальні заходи на наступні шість місяців.

Нагадаємо, санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.