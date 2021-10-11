Додали ще вісім людей: ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму
Європейський Союз 11 жовтня додав ще вісьмох осіб у санкційний список за окупацію Криму Росією
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох людей. Відповідне рішення було ухвалене 11 жовтня.
Зазначається, що санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.
У виданні нагадали, що у вересні 2021 року ЄС продовжив обмежувальні заходи на наступні шість місяців.
- Нагадаємо, санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.
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