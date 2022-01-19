Доказів необхідності бустерної дози COVID-щеплення для дітей немає, – ВООЗ

Про це заявила головна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан, повідомляє Reuters.



Вона зазначила, що хоча з часом та через швидке розповсюдження штаму "Омікрон" імунний захист, який дають вакцини, зменшується, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні бустерні дози.



"Зараз немає доказів того, що здорові діти або підлітки потребують бустерів. Доказів немає взагалі", – сказала науковиця.

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