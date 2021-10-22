Домашній Інтернет на швидкості 1000 Мбіт/с від Мережі Ланет

Для чого потрібен гігабітний Інтернет

Інтернет на швидкості 1000 Мбіт/с розширює можливості доступу до мережі. Передусім гігабітне підключення дозволить всією сім'єю одночасно працювати, завантажувати фільми, грати в ігри, говорити по відеозв'язку.

До того ж домашній Інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/с дасть можливість активно користуватися хмарними сервісами. Якщо вам потрібно завантажити на хмару «важкі» файли, то зробити це швидко та зручно можна за допомогою гігабітного доступу до мережі.

Висока швидкість підключення до Всесвітньої павутини також дозволить прямо з вашого будинку займатися кіберспортом. Так, завзятим ігроманам, які хочуть змагатися з іншими людьми в онлайн-іграх і заробляти на цьому, окрім потужної техніки, потрібен гігабітний Інтернет.

Швидкісний доступ до мережі необхідний, якщо ви дизайнер, програміст, 3D-моделлер, відеомонтажер і вам потрібно постійно обмінюватися великими файлами. Безперебійний швидкісний Інтернет допоможе забезпечити якісне та швидке виконання роботи та заощадить багато часу.

Яке обладнання потрібне для проведення гігабітного Інтернету

Устаткування для підключення гігабітного Інтернету має відповідати таким технічним вимогам:

адаптер/мережева карта з підтримкою 1 Гбіт/с;

роутер, що підтримує гігабітну технологію;

жорсткий диск SSD.

Поза тим, потрібно замінити інтернет-кабель на восьмижильну виту пару. Також для переходу на гігабітну швидкість на комп'ютері або ноутбуку повинна бути операційна система не нижче Windows 7.

Гігабітний Інтернет від провайдера Мережа Ланет

Мережа Ланет, за останніми річними даними міжнародного сервісу nPerf, є найшвидшим українським провайдером. До того ж компанія є одним із тих провайдерів, які підключають Інтернет на швидкості 1 Гбіт/с в будинки та квартири українців. У Мережі Ланет представлена ​​вигідна тарифна лінійка та є можливість одночасно з Інтернетом провести телебачення. Клієнтам цього провайдера доступна цілодобова служба техпідтримки, управління послугами через особистий кабінет, можливість за оптимальною вартістю придбати обладнання для підключення Інтернету та багато інших переваг.

Контакти:

м. Київ, просп. Перемоги, 95

info@lanet.ua

(044) 500-03-03