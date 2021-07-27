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Донька принца Гаррі та Маркл офіційно почала претендувати на трон Великої Британії

27 липня, 2021 вiвторок
11:40
Світ Гаррі та Маркл

Дочку принца Гаррі і Меган Маркл Лілібет внесли до списку спадкоємців престолу Великої Британії

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на People.

Лілібет є восьмою в черзі на трон. Її брат Арчі - сьомий, а батько Гаррі шостий.

Її матері Меган Маркл у списку немає, тому що вона не народилася у королівській родині.

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Меган Маркл
Принц Гаррі
престол
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