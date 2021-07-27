Донька принца Гаррі та Маркл офіційно почала претендувати на трон Великої Британії

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на People.



Лілібет є восьмою в черзі на трон. Її брат Арчі - сьомий, а батько Гаррі шостий.

Її матері Меган Маркл у списку немає, тому що вона не народилася у королівській родині.

4 червня народилась друга дитина принца Гаррі та Меган Маркл - Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор