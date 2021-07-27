Донька принца Гаррі та Маркл офіційно почала претендувати на трон Великої Британії
Дочку принца Гаррі і Меган Маркл Лілібет внесли до списку спадкоємців престолу Великої Британії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на People.
Лілібет є восьмою в черзі на трон. Її брат Арчі - сьомий, а батько Гаррі шостий.
Її матері Меган Маркл у списку немає, тому що вона не народилася у королівській родині.
- 4 червня народилась друга дитина принца Гаррі та Меган Маркл - Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор
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