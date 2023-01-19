Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці виявили колишніх посадовців регіональної філії Укрзалізниці, які підтримали окупантів на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони приєднались до місцевої загарбницької адміністрації та обійняли посади керівника, двоє стали заступниками, а третій – інженером "Купянск-южной дистанции колеи".

Зловмисники допомагали країні-спонсору тероризму відновлювати залізничне сполучення, аби перекидати з РФ військову техніку, озброєння та боєприпаси на фронт.

Також експосадовці передали окупаційній армії виробниче обладнання Укрзалізниці.

Вони закликали жителів долучатися до "залізничного підприємства" рашистів, за це обіцяли лояльне відношення військових РФ та виплати у рублях.

Після звільнення регіону один зі зловмисників утік до Росії, інші – ховалися на Харківщині. Нині СБУ затримала трьох колаборантів. Їм оголосили підозри в пособництві державі агресору.

Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання вартою.

Четвертому фігуранту заочно повідомлено про підозру.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Луганська, яка працює в окупаційній поліції "Станиці Луганської". Їй загрожує довічне позбавлення волі.