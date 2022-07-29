ДорогиПеремоги: Київстар, Океан Ельзи та Повернись Живим розпочали збір коштів для ЗСУ

Національний мобільний оператор “Київстар”, легендарний український гурт “Океан Ельзи” та фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” об’єднали зусилля заради спільної мети - підтримати захисників України та зібрати кошти на нові пікапи. “Київстар” вже виділив 10 мільйонів на закупівлю транспортних засобів для гуманітарних потреб Збройних сил України та закликає охочих долучитися. Гроші збиратимуть місяць — до Дня Незалежності.

“У цих хлопців автівки ніколи не мають ламатися! Наші захисники мають виконувати свої бойові завдання. І не думати чи машина зможе їхати, чи не зможе. Саме для них ми купували і купуємо нові авто”, - каже директор військового напряму фонду “Повернись Живим” Андрій Римарук

У рамках цієї ініціативи “Океан Ельзи” презентував кліп на нову пісню “Квіти мінних зон”. У ньому заклик - пам’ятати про тих, хто щодня захищає нашу свободу та виборює перемогу для України на полі бою. Кошти з перегляду відео та прослуховування пісні на музичних платформах гурту Святослава Вакарчука також будуть долучені до збору. Більше переглядів – більше зборів на пікапи.

“Нашим військовим, нашим захисникам вкрай необхідні пікапи. Тому я пропоную кожному з вас долучитися до цієї компанії по збору коштів на автівки для наших воїнів”, - виступає із закликом відомий український співак Святослав Вакарчук

Підтримати ініціативу та долучитися до збору коштів на пікапи для захисників можна на сайті kv.st/oe, або перерахувавши будь-яку суму на рахунок організації “Повернись живим”. Нові авто допоможуть Українській армії бути сильнішою і мобільнішою , - наголошують у компанії мобільного оператора. Тож небайдужих українців закликають активніше долучатися до участі в акції!