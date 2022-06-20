Доступ додатків до камери і даних телефону: Держспецзв'язку надала роз'яснення щодо загроз у кіберпросторі
Держспецзв'язку радить звертати увагу на те, які дозволи на доступ до ваших даних ви надаєте при встановленні різних додатків
Держспецзв’язку опублікувало поради про те, як уберегтися від загроз у кіберпросторі.
"Більшість користувачів не звертають уваги на те, які дозволи на доступ до їхніх даних вимагають застосунки у смартфоні. Це може призвести до витоку персональних даних користувача", - зазначає відомство.
При цьому запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми.
"Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру", - пояснюють фахівці.
По-друге, значення має кількість запитуваних дозволів: шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дозволяє їм збирати багато особистої інформації про користувача.
Як перевірити дозволи застосунків на Android:
- Зайдіть у Налаштування смартфона.
- Оберіть та відкрийте необхідну програму.
- Натисніть – Дозволи додатків: тут є перелік, які доступи дозволено, а які заборонено.
- За потреби внесіть зміни.
- У цьому ж розділі можна налаштувати функцію автоматичного відкликання дозволів, якщо додаток не використовується протягом тривалого часу.
Перевірити дозволи на iOS можна у розділах меню “Параметри” – “Приватність”.
- Нагадаємо, Держспецзв'язку разом із Національним банком та Кіберполіцією створили інструкції, які допоможуть розпізнавати шахраїв і надавати чи отримувати допомогу в інтернеті безпечно.
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