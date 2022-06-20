Держспецзв’язку ​опублікувало поради про те, як уберегтися від ​загроз​​ у кіберпросторі​.​

​"​Більшість користувачів не звертають уваги на те, які дозволи на доступ до їхніх даних вимагають застосунки у смартфоні. Це може призвести до витоку персональних даних користувача", - зазначає відомство.

При цьому запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми.

"Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру", - пояснюють фахівці.

​По-друге, значення має​ кількість запитуваних дозволів: шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дозволяє їм збирати багато особистої інформації про користувача.

Як перевірити дозволи застосунків на Android:

Зайдіть у Налаштування смартфона. Оберіть та відкрийте необхідну програму. Натисніть – Дозволи додатків: тут є перелік, які доступи дозволено, а які заборонено. За потреби внесіть зміни. У цьому ж розділі можна налаштувати функцію автоматичного відкликання дозволів, якщо додаток не використовується протягом тривалого часу.

Перевірити дозволи на iOS можна у розділах меню “Параметри” – “Приватність”.

Нагадаємо, Держспецзв'язку разом із Національним банком та Кіберполіцією створили інструкції, які допоможуть розпізнавати шахраїв і надавати чи отримувати допомогу в інтернеті безпечно.

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