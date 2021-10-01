Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів, є "двійники"

Рішення ухвалено на засіданні ЦВК 1 жовнтя, повідомляє Укрінформ.

Так, ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Кандидатами у депутати на № 184 окрузі зареєстрували самовисуванців Дмитра В'ячеславовича Васильєва, Сергія Андрійовича Козира, Андрія Анатолійовича Колихаєва, Геннадія Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича Лагуту, а також висунутого партією "Блок опозиційних сил" Олександра Євгеновича Пономарьова.

У свою чергу, на №197 окрузі зареєстровано самовисуванців Юлію Валеріївну Гершун, Владислава Володимировича Голуба, В'ячеслава Володимировича Голуба, Івана Володимировича Степанця, висуванців від партій "Християнський рух" - Тамару Петрівну Звягінцеву, "Могутня Україна" - Владислава Володимировича Пильника, Партії Антона Яценюка - Сергія Анатлійовича Чередніченка.

"Звертаю увагу, що і в 197-му, і в 184-му округах реєструються кандидати, які мають співзвучні прізвища, а вірніше - однакові прізвища з кандидатами, яких ми зареєстрували вже раніше", - наголосив член ЦВК Сергій Постівий.

За його словами, він направив матеріали щодо раніше зареєстрованих кандидатів з однаковими прізвищами й іменами для перевірки компетентними органами.

Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала 32 кандидатів у народні депутати на довиборах в Раду в обох округах.

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