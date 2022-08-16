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Дрони, кібербезпека та військові технології. Мінцифри проведе перший military-tech хакатон

16 серпня, 2022 вiвторок
21:56
Технології Дрони для армії від Фонду Порошенка

Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Тому разом з партнерами організовуємо хакатон для інженерів-конструкторів, радіоінженерів, операторів безпілотників та програмістів, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою", - зазначив міністр.

Drone Hackathon відбудеться в межах проєкту "Армія дронів" і складається з двох частин. Перша – дистанційна робота над челенджами, які команди отримають після реєстрації. Друга – доопрацювання кейсів та їх презентація в Києві з 26 до 29 серпня.

Федоров закликає усіх бажаючих реєструватись на хакатон, адже це можливість не лише допомогти країні з розвитком military-tech, а ще й отримати грошову винагороду.

Зареєструйтеся на захід можна за посиланням до 23 серпня.

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війна з Росією
безпілотник
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