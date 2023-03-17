Про це повідомило МЗС Латвії.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію та передбачає заборону на в’їзд цих осіб до країни на невизначений термін.

"Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже понад рік і в якій через жорстокі дії російських збройних сил щодня гинуть українські мирні жителі та солдати Збройних сил. Підтримка звірств, скоєних кремлівським режимом, означає співвідповідальність за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий", - підкреслюється в повідомленні.

У стоп-листі вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі. Першим в ньому позначений співак Ярослав Дронов (Шаман), виконавець пісні "Я – русский", яка стала одним із символів російської агресії проти України.