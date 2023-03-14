Президент Литви Науседа в Європарламенті закликав до посилення санкцій проти РФ і розширення ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз, який прагне до безпеки, має посилити санкції проти Росії і прийняти нових членів
Про це він сказав у своєму виступі в Європарламенті у вівторок, 14 березня, повідомляє LRT.
"Ми маємо посилювати санкції проти Росії доти, доки вона не припинить свою агресію проти України, і домагатися того, щоб винних у злочинах агресії наздогнала відплата", - заявив литовський лідер.
Він зокрема наголосив, що найефективнішим способом розширення простору миру, стабільності та процвітання в Європі було і буде розширення ЄС.
"Це підтверджується успішним розширенням ЄС у 2004, 2007, 2013 роках. Ті, що були тоді новачками в ЄС, спраглі зміцнення Європи, палко підтримали реформи. Тому вже сьогодні, якщо ми хочемо ще більше зміцнити ЄС, давайте будемо приймати нових членів", - сказав Науседа.
Окрім цього, у своєму виступі він згадав Молдову, що перебуває під політичним та енергетичним тиском проросійських сил, і Грузію, чиє громадянське суспільство прагне змін і європейського майбутнього.
Він також підкреслив, що і переговори України про членство в ЄС також потребуватимуть "незвичайних рішень".
"Починаючи з Євромайдану, відродження України має закінчитися єдиною Європою. Не тільки Україні потрібна Європа, а й Європі потрібна Україна з усією її життєвою енергією і рішучістю в досягненні своїх цілей", - сказав литовський лідер.
- 9 березня на неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу в середу Литва закликала прискорити зусилля зі спільної закупівлі додаткових артилерійських боєприпасів для України.
- 14 березня сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової компанії Вагнера терористичною організацією.
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