Про це він сказав у своєму виступі в Європарламенті у вівторок, 14 березня, повідомляє LRT.

"Ми маємо посилювати санкції проти Росії доти, доки вона не припинить свою агресію проти України, і домагатися того, щоб винних у злочинах агресії наздогнала відплата", - заявив литовський лідер.

Він зокрема наголосив, що найефективнішим способом розширення простору миру, стабільності та процвітання в Європі було і буде розширення ЄС.

"Це підтверджується успішним розширенням ЄС у 2004, 2007, 2013 роках. Ті, що були тоді новачками в ЄС, спраглі зміцнення Європи, палко підтримали реформи. Тому вже сьогодні, якщо ми хочемо ще більше зміцнити ЄС, давайте будемо приймати нових членів", - сказав Науседа.

Окрім цього, у своєму виступі він згадав Молдову, що перебуває під політичним та енергетичним тиском проросійських сил, і Грузію, чиє громадянське суспільство прагне змін і європейського майбутнього.

Він також підкреслив, що і переговори України про членство в ЄС також потребуватимуть "незвичайних рішень".

"Починаючи з Євромайдану, відродження України має закінчитися єдиною Європою. Не тільки Україні потрібна Європа, а й Європі потрібна Україна з усією її життєвою енергією і рішучістю в досягненні своїх цілей", - сказав литовський лідер.