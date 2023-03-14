Сейм Литви визнав ПВК Вагнера терористичною організацією

Про це інформує агентство BNS.

"З початку військового вторгнення в Україну з боку Російської Федерації 24 лютого 2022 року військовослужбовці РФ та найманці приватної військової компанії Вагнера, які беруть активну участь у бойових діях на стороні агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування цивільного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об'єктів – які прирівнюються до тероризму", – зазначається в ухваленому документі.

У резолюції, зазначається, що російська ПВК Вагнера є терористичною організацією, а її члени та найманці становлять загрозу безпеці держави й суспільства.

Парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, як Вагнера, створених РФ, для вчинення злочинів в Україні. За постанову №ХIVP-2485 одноголосно проголосувало 117 членів сейму.

"У публічній оцінці загрози наших литовських спецслужб, яка щойно була представлена, йдеться про те, що такі приватні військові та охоронні компанії, можливо, зможуть проводити обмежені операції проти Литви, в основному пов'язані з некінетичною діяльністю", - сказав один з ініціаторів резолюції та голова комітету сейму національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас.

У резолюції підкреслюється, що ПВК, заснована Євгеном Пригожиним, наближеним до російського диктатора Володимира Путіна, є тіньовим інструментом влади та безкоштовно отримує від уряду РФ військову техніку, таку як ракетні комплекси "Град", танки, бронетранспортери.

"Ця сфера діяльності використовується російською розвідкою як один з майданчиків для пошуку і вербування кандидатів. Хоча в Литві таких випадків не зафіксовано, не можна виключати, що в нашій країні аналогічні методи можуть спробувати задіяти як російські спецслужби, так і нібито приватні військові та охоронні компанії. Тому безвідповідальне залучення громадян Литовської Республіки до заходів, організованих такими особами або групами, створило б умови для вербування. Тому визнання групи Вагнера терористичною організацією сприяло б стійкості нашого суспільства, адже ми б надіслали сигнал не брати участі в таких проєктах", – наголосив Кащюнас.

Прийнята литовським сеймом резолюція закликала інші держави визнати російську приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.

"Для нас важливо не дозволити Росії розмити межу між війною і миром, нав'язати нам порядок денний гібридних загроз, коли в разі агресії Росія не буде нести нібито відповідальність за операції нібито приватних військових охоронних компаній", – підкреслив голова комітету сейму.