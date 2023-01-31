Парламент Канади визнав ПВК Вагнера терористичною організацією. Скерував постанову уряду
Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно офіційного визнання ПВК Вагнера терористичною організацією
Відповідну заяву до сесійної зали внесла депутатка від Нової демократичної партії Гізер Макферсон. повідомляє Укрінформ.
"Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою Вагнера прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - йдеться у тексті постанови.
Зауважимо, що у Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.
- Нагадаємо, минулого тижня Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили російську ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією, що передбачає запровадження додаткових санкцій.
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