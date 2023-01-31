Відповідну заяву до сесійної зали внесла депутатка від Нової демократичної партії Гізер Макферсон. повідомляє Укрінформ.

"Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою Вагнера прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - йдеться у тексті постанови.

Зауважимо, що у Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

Нагадаємо, минулого тижня Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили російську ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією, що передбачає запровадження додаткових санкцій.

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