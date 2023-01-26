США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією

Про це повідомили в Reuters.

Відомо, що США офіційно визнали російську приватну військову компанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією, заморозивши її активи в країні.

Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що уряд Сполучених Штатів має намір докласти всіх можливих зусиль для того, щоби протистояти руйнівній активності російської ПВК Вагнера як в Україні, так і в інших країнах.

Минулого місяця Білий дім заявив, що ПВК Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні. Це мало стати знаком розширення ролі групи у війні РФ проти України.

ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

У січні 2023 року стало відомо, що в Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців. Акціонерне товариство "ПВК Вагнера Центр" зареєстроване в російському реєстрі у будівлі однойменного бізнес-центру, збудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі – досі жодної юрособи з ПВК Вагнера у назві в Росії не існувало.

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