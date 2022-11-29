Пригожин вербує в Африці найманців на війну в Україні, - ЗМІ

Про це пише The Daily Beast з посиланням на високопоставлених офіцерів ЦАР та колишніх найманці.

ПВК Вагнера завербували вже десятки чоловіків, які утримувалися під вартою, зокрема за такі злочини, як зґвалтування та вбивство, стверджують співрозмовники видання. Багато новобранців російської групи — це члени повстанських рухів, які контролювали значну частину території ЦАР протягом десяти років під час громадянської війни.

Офіцер, який працює у військовому штабі в Бангі, столиці ЦАР, розповів, що ПВК Вагнера почала вербувати ув'язнених у жовтні. "Ніхто не може зупинити їх, тому що уряд дав їм повноваження діяти так, як вони хочуть", - сказав співрозмовник The Daily Beast.

Інше джерело видання сказало, що військовим чиновникам вербувальники повідомили, що звільнені повстанці працюватимуть за кордоном. "Вони [група Вагнера] сказали, що їм терміново потрібні сили в Малі та Україні", - сказав він, додавши, що, за його даними, звільнено понад 20 осіб, заарештованих "за дуже серйозні злочини".

Західноафриканське видання HumAngle також писало, що представники Єгипту у Багатопрофільній комплексній місії ООН з питань стабілізації в ЦАР не дозволили російським вербувальникам звільнити п'ятьох ув'язнених із військової в'язниці Ру в Бангі.

ПВК "Вагнера" почало вербувати людей у російських колоніях цього літа. У мережі з'являлося відео, на якому сам Євген Пригожин виступав перед ув'язненими. За даними засновниці "Русі сидячої" Ольги Романової до середини листопада ПВК Вагнера і Міноборони завербували понад 30 тисяч ув'язнених..

Напередодні стало відомо, що по базі вагнерівців в місті Босанґоа у ЦАР було завдано авіаудару.

Також сьогодні, 29 листопада, Пригожин підтвердив, що громадянин Замбії, який відбував покарання в колонії у РФ, був завербований у ПВК Вагнера і пізніше загинув в Україні

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