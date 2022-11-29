Загиблий в Україні громадянин Замбії був завербований в ПВК Вагнера
Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин підтвердив, що громадянин Замбії, який відбував покарання в колонії у РФ, був завербований у ПВК Вагнера і пізніше загинув в Україні
Коментар Пригожина опублікувала пресслужба компанії "Конкорд", повідомляють російські ЗМІ.
Євгеній Пригожин підтвердив, що особисто спілкувався з Лемехані Ньірендою, перед його вербовкою у ПВК Вагнера. "Кухар Путіна" заявив, що замбієць вступив у незаконне збройне формування через те, що відчував "вдячність, за допомогу РФ у здобутті африканцями незалежності".
"Ви, росіяни, багато років допомагали нам, африканцям, здобути незалежність. Коли нам було важко, ви простягали нам руку і продовжуєте це робити й зараз. ПВК Вагнера рятує тисячі африканців, і якщо я поїду разом з вами на війну, мабуть, це найменше, як я можу сплатити за наші борги. А якщо я залишусь живим, то навчуся боротися за свою Батьківщину", - розповів Пригожин.
Зазначається, що у Росії Лемехані Ньіренда навчався у Московському інженерно-фізичному інституті та підробляв кур'єром. У квітні 2020 року його засудили до 9,5 років позбавлення волі, оскільки у посилці, з якою його затримали правоохоронці, виявили наркотики.
У МЗС Замбії розповіли, що замбієць загинув "на полі бою" ще 22 вересня і зажадали від російської влади пояснень, як засуджений Ньіренда потрапив на фронт. Родичі загиблого припускали, що його могли завербувати до ПВК Вагнера.
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