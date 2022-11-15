В Україні загинув студент із Замбії. МЗС закликає африканців не вмирати за хворі імперські амбіції Путіна
Міністерство закордонних справ звернулося до африканців через загибель студента із Замбії
Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.
"Путін відправляє африканських громадян, ув'язнених у Росії, на війну в Україні. Колишнього студента Замбії було вбито. Ми закликаємо Африканський союз та всі африканські держави вимагати, щоб Росія перестала наполягати на бандах своїх громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна", - написав Ніколенко.
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