У ЦАР розбомбили базу найманців ПВК "Вагнер"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву пресслужби уряду ЦАР.

У релізі зазначається, що літак, що прилетів із сусідньої країни, у ніч з неділі на понеділок атакував табір солдатів на півночі країни, а також їх російські напіввоєнні формування, які в ЦАР називають "союзниками", зокрема найманців із групи ПВК "Вагнера".

В уряді африканської держави заявляють, що літак скинув вибухівку на місто Босанґоа "націлившись на базу наших сил оборони, наших союзників, а також на бавовняну фабрику". Внаслідок бомбардування жертв немає.

За фактом авіанальоту було розпочато розслідування, щоб "встановити відповідальних" за атаку.

"Ці вибухові речовини завдали значної матеріальної шкоди", - йдеться у заяві уряду.

За словами регіонального директора з водних та лісових ресурсів у Босанґоа Етьєна Нгеретума в коментарі для AFP, літак "бомбив базу росіян о 2:50 ночі, ми чули як мінімум чотири бомби, але, оскільки була ніч, ми не бачили літак, який був без вогнів" і летів тихо, передає Le Monde.

Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари телефоном французькому інформагентству.

"Це літак без вогнів, який ми не змогли ідентифікувати. Ціллю була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу, пошкоджень не так багато", - прокоментував він.

Нагадаємо, усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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