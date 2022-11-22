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Усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

22 листопада, 2022 вiвторок
18:35
Новини ПВК Вагнера

Депутати усього спектру фракцій Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією

Про це повідомило видання Politico, з посиланням на лист євро депутатів.

Європейські депутати закликають ЄС внести ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Група, очолювана близьким союзником президента РФ Владіміра Путіна Євгенієм Пригожиним, брала участь у різних воєнних конфліктах: від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральноафриканської Республіки.

Депутати Європарламенту, що представляють весь спектр парламентських груп (від ультраправих до лівих, а також Renew, "Європейська народна партія", соціал-демократи та "Зелені") 11 листопада скерували листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністр Чехії Петеру Фіалі, чия країна головує у Раді ЄС.

Депутати заявляють, що групу "Вагнера" слід визнати терористичною організацією з огляду на порушення міжнародного права, які члени групи продовжують скоювати в Україні, а також з огляду на "попередні подвиги вагнерівців" у інших конфліктах.

  • Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи та визнав, що є її засновником. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.
  • У Британії група юристів на чолі з фірмою McCue Jury & Partners позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні. Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.
  • Станом на сьогодні лише одна держава ЄС, Естонія, визнала групу "Вагнера" терористичною організацією.
  • 17 листопада політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.
  • 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом.

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Європарламент
терорист
Вагнергейт
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