Про це йдеться в заяві юридичної фірми McCue Jury & Partners, інформує "Європейська правда".

Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.

"За нашими даними, це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за використання тероризму та змову з державою-ізгоєм, яка її фінансує, з метою ведення незаконної війни", – стверджують британські юристи.

Вони зазначають, що використання ПВК "Вагнера" тероризму для досягнення цілей Путіна в Україні підтверджується їхніми воєнними злочинами, зокрема використанням тортур, вбивств та зґвалтувань як засобу ведення війни для тероризування цивільного населення з метою примусити його до покори.

У позові McCue Jury & Partners спершу фігуруватиме "невелика група позивачів" громадян України, що постраждали від дій ПВК "Вагнера", а фінансуватиметься він коштом краудфандингу. Якщо вдасться зібрати достатню суму коштів, сума відшкодувань, про які йтиметься, може сягнути мільярдів фунтів стерлінгів.

"Цей позов має потенціал зірвати роботу Пригожина, ПВК "Вагнера" і військової машини Путіна і забезпечити вкрай необхідну компенсацію у вигляді репарацій тим, хто так сильно постраждав. Не може бути стійкого миру без правосуддя", – наголошують у McCue Jury & Partners.

Британська юрфірма очікує, що аналогічні процеси проти Пригожина і ПВК "Вагнера" можуть початися і в інших країнах.

Позов було анонсовано у вівторок у Палаті громад, де виступив старший партнер McCue Jury & Partners Джейсон Макк’ю.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи та визнав, що є її засновником. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Група юристів об’єднана McCue Jury & Partners анонсувала позови проти російських олігархів та причетних до злочинів в Україні осіб ще у серпні. Тоді вони планували залучити кошти на судові витрати і відібрати у воєнних злочинців до 1 трлн доларів.

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