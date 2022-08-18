Про це пише Bloomberg

Група адвокатів, яку очолюють юридичні фірми McCue Jury & Partners і Mishcon de Reya, зараз шукають гроші, щоб ініціювати судові процеси і домогтися конфіскації майна росіян, які потрапили під санкції.

Юристи, які називають себе Альянсом за правосуддя України, вже звернулися до хедж-фондів, сімейних офісів та фірм, що займаються судовим фінансуванням.

У ході судів планується виграти мільярди доларів, аж до $1 трлн, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Більшість цих грошей має піти українцям, які постраждали від вторгнення Росії, а інвестори та юристи зароблять свої відсотки.

Втім, судові процеси, напевно, затягнуться на довгі місяці і навряд чи будуть простими. Адже значна частина активів розташована в непрозорих офшорних юрисдикціях, то ж їх вилучення буде складним і тривалим процесом із мізерним правовим прецедентом. Ситуацію ускладнює і той факт, що близько 20 росіян, які потрапили під санкції, зокрема Фрідман, Абрамович і Авен, оскаржили введені обмеження в Європейському суді.

Коаліція юристів, яка створила альянс незабаром після вторгнення Росії, спочатку намагалася зібрати гроші від українських мільярдерів, але не змогла. Вони також працюють над платформою краудфандингу, яка збирала б гроші від осіб, які могли б отримати прибуток, якщо претензії будуть успішними. Партнерами проекту є низка інших юридичних фірм, а також медіа-розслідувач Bellingcat.

За словами Джейсона МакК’ю, партнера-засновника лондонської компанії McCue Jury & Partners, група вже визначила активи на суму 200 мільярдів доларів. Наразі юристи шукають фінансування для відкриття позовів проти росіян, які потрапили під санкції у Великій Британії, від імені 50 000 українських біженців.

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