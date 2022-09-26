Про це йдеться у його заяві, опублікованій пресслужбою компанії "Конкорд".

За словами Пригожина, він створив компанію у 2014 році. Бізнесмен розповів, що після початку так званої "російської весни" намагався набрати групу, яка "поїде та захистить росіян на Донбасі". Однак нібито зіткнувся з тим, що багато хто з посередників намагався нажитися на цьому, забираючи гроші собі і відправляючи найманців "голими-босими на реальну смерть".

"Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву ПВК Вагнер", - зазначив.

Далі він похвалився участю компанії у війні з Україною на Донбасі та відзначив, що завдяки Вагнеру "докорінно змінилася доля" "республік".

"Винятково завдяки їхній відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля ЛНР та ДНР", — наводить заява Пригожина агентство.

Відзначимо, що раніше Євген Пригожин заперечував свою причетність до ПВК Вагнера. У 2017 році він запевняв, що "здивований самим фактом існування цієї компанії":

"Ми не в курсі діяльності згаданої вами організації. Також Євген Вікторович [Пригожин] просив передати, що вкрай здивований самим фактом існування цієї компанії та не має до її діяльності жодного відношення".

Також Пригожин судився з журналістами, які називали його власником ПВК. Зовсім нещодавно, 15 серпня 2022 року, Пресненський суд Москви визнав неправдивими слова колишнього головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про те, що Пригожин є "господарем ПВК Вагнера".

Довідково. Початки так званої групи Вагнера були закладені Дмитром Уткіним з військовим прізвиськом "Вагнер". Виявити її важко, оскільки вона не є зареєстрованою компанією. Це об'єднання охоронних фірм. Фінансистом групи є олігарх Пригожин, який раніше організовував харчування для заходів у Кремлі, за що й отримав прізвисько "кухар Путіна".

Нагадаємо, це вже друга гучна заява Пригожина, пов'язана з Вагнером. У середині вересня він також визнав, що особисто вербує зеків у ПВК на війну в Україну.

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