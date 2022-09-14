English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Кухар Путіна" Пригожин особисто рекрутує в'язнів на війну з Україною

"Кухар Путіна" Пригожин особисто рекрутує в'язнів на війну з Україною

14 вересня, 2022 середа
20:29
війна з Росією Євген Пригожин

На відео людина, схожа на близького до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина, закликає ув'язнених йти воювати проти України

Соратники політика Олексія навального опублікували відео вербування в'язнів на війну проти України в одній з колоній Марій Ел.

За словами опозиціонерів, відео їм надіслав один з ув'язнених. Номер колонії не називають, однак, судячи з храму, який можна помітити на відео, це ВК-6 в Йошкар-Оле. Таке ж відео опубліковане в інших телеграм-каналах.

На відео, людина, схожа на близького до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина, закликає в'язнів йти на війну в Україні. Його слова збігаються з тими, що засуджені розповідали російським ЗМІ про поведінку "кухаря Путіна" у колоніях. Наприклад, він каже про заборону на дезертирство, мародерство, наркотики та алкоголь, а також здачу у полон.

Читайте також: "Насамперед цікавлять вбивці та розбійники". ЗМІ розповіли, як власник ПВК "Вагнера" Пригожин особисто вербує в колоніях РФ

"Перші ув'язнені, що воювали зі мною — це було 1 червня, штурм Вугледарської ТЕЦ, - 40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив, 40 осіб зайшли в окопи противника, вирізали його ножами, було троє загиблих, сім поранених. З трьох загиблих одному було 52 роки, відсидів "тридцятку", загинув геройськи", - твердить Пригожин.

За згоду воювати пів року, "кухар Путіна" обіцяє помилування. Але якщо в'язень погодиться підписати контракт, а потім передумає, його розстріляють.

  • У Ростові-на-Дону, Воронежі та Совєтському відмовилися святкувати дні міста через війну в Україні.
  • 14 вересня стало відомо, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу викликають на закрите засідання держдуми РФ.
  • Наприкінці серпня вже повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Кримінал
Росія
російська армія
Читайте також:
папа Франциск
13 вересня, 2022 вiвторок
Папа Франциск приїхав до Казахстану. Патріарх Кирил, попри домовленість, проігнорував зустріч
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Ірина Геращенко
13 вересня, 2022 вiвторок
Ірина Геращенко: "Включення депутатів від ОПЗЖ і партії Шарія в ефір марафону – це повзуча легалізація проросійських сил"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 вересня
20:41
Денис Івашин
У Білорусі на 13 років засудили за "держзраду" редактора InformNapalm
20:35
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновлює рейси на деокуповану Харківщину. Розклад
20:21
Угорщина
Угорщина погодилася продовжувати дії санкцій ЄС проти Росії
20:07
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Чек Росії ми пред'явимо дуже великий: голова Укренерго про заподіяні збитки енергетичній інфраструктурі України
19:57
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН обговорив з Путіним продовження "зернової угоди"
19:45
Едвард Стінгер
Може статися крах російських збройних сил, - ексмаршал ВПС Британії
19:42
Гроші
Група країн-кредиторів відтермінувала боргові виплати України до кінця 2023 року
19:30
Оновлено
Кривий Ріг
Росія вдарила 8 крилатими ракетами по Кривому Рогу
19:24
Прохід десантних катерів “Серна” Каспійської флотилії через Ростов-на-Дону
У Ростові-на-Дону, Воронежі та Совєтському відмовилися святкувати дні міста через війну в Україні
19:24
Одеса
Глави МЗС Литви та Ірландії відвідали порт в Одесі
19:21
ЗСУ
ЗСУ відбили наступ РФ у напрямку Соледара
19:19
США і РФ
Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане
19:16
На фото Каховська ГЕС
Російські окупанти навезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - депутат облради Хлань
19:12
С-300
Росіяни рятують ППО та евакуюють свою техніку з України
19:07
Денис Шмигаль
Гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Шмигаль прокоментував вирок зрадникові з Кабміну
19:05
Латвія
Латвійський конституційний суд визнав законним знесення радянських пам'ятників
19:00
Анонс
"Інформаційна оборона" чи політична цензура? Онлайн-проєкт "Власні назви"
19:00
москаль_Горлівка
В окупованій Горлівці до 50 військових написали рапорти про відмову воювати
19:00
на фото: вбитий росіянин
В Україні "денацифікувався" підполковник армії РФ
18:51
ЗСУ
ЗСУ знищили продовольчий склад росіян на Донеччині
18:49
Ракетний удар
Російські окупанти випустили дві ракети по передмістю Запоріжжя, - ОВА
18:43
Сергій Шойгу
Шойгу викликають на закрите засідання держдуми РФ
18:40
На фото втрати окупантів
"Сначала вертушка отработала, потом миномет и с танка в 15 метрах прилетело": окупант про обстріли ЗСУ, - перехоплення
18:38
"Лейпциг" - "Шахтар"
"Шахтар" - "Селтік": стартові склади на матч Ліги чемпіонів
18:35
ЗСУ
На Харківщині від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 населених пунктів, - Маляр
18:35
ЗСУ
Британський аналітик назвав умови для повторення "харківського прориву" на Півдні України
18:34
салтівка обстріл
РФ масштабно б'є по Україні: з початку доби зафіксовано 8 ракетних, 4 авіаудари та 15 обстрілів з РСЗВ
18:31
на фото: труна
Кортеж із тілом Єлизавети II прибув до Вестмінстерського палацу. Церемонія прощання з королевою триватиме 4 дні
18:10
Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів
18:05
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Двісті кримінальних справ за воєнні злочини на деокупованих територіях - це лише початок, - радник очільника МВС Денисенко
17:59
Зеленський
Зеленський змінив голову Національної служби посередництва і примирення
17:53
Петро Порошенко
Порошенко на MSNBC: не існує жодної іншої структури окрім НАТО, яка може гарантувати безпеку
17:50
Денис Шмигаль
Україна матиме достатньо газу й вугілля для проходження опалювального сезону, - Шмигаль
17:48
Цензура в Росії
У Росії ліквідовано профспілку журналістів і працівників ЗМІ
17:47
віза
Депутати Європарламенту хочуть заборонити видачу віз військовим і чиновникам РФ і Білорусі
17:46
Тайвань
Тайвань вивчає український досвід ведення інформаційної війни на випадок нападу Китаю
17:34
Нова пошта
Нова пошта знизила вартість доставки в Польщу
17:31
Леся Цуренко
Цуренко перемогла російську тенісистку в 1/8 фіналу турніру в Словенії
17:27
Нікол Пашинян
Пашинян попросив у ОДКБ військову допомогу в конфлікті з Азербайджаном
17:08
солдати РФ
"Усі війська, що відступають, будуть знищені": РФ створює "загорожувальні загони", щоб російські солдати не тікали з поля бою
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV