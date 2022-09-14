"Кухар Путіна" Пригожин особисто рекрутує в'язнів на війну з Україною
На відео людина, схожа на близького до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина, закликає ув'язнених йти воювати проти України
Соратники політика Олексія навального опублікували відео вербування в'язнів на війну проти України в одній з колоній Марій Ел.
За словами опозиціонерів, відео їм надіслав один з ув'язнених. Номер колонії не називають, однак, судячи з храму, який можна помітити на відео, це ВК-6 в Йошкар-Оле. Таке ж відео опубліковане в інших телеграм-каналах.
На відео, людина, схожа на близького до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина, закликає в'язнів йти на війну в Україні. Його слова збігаються з тими, що засуджені розповідали російським ЗМІ про поведінку "кухаря Путіна" у колоніях. Наприклад, він каже про заборону на дезертирство, мародерство, наркотики та алкоголь, а також здачу у полон.
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"Перші ув'язнені, що воювали зі мною — це було 1 червня, штурм Вугледарської ТЕЦ, - 40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив, 40 осіб зайшли в окопи противника, вирізали його ножами, було троє загиблих, сім поранених. З трьох загиблих одному було 52 роки, відсидів "тридцятку", загинув геройськи", - твердить Пригожин.
За згоду воювати пів року, "кухар Путіна" обіцяє помилування. Але якщо в'язень погодиться підписати контракт, а потім передумає, його розстріляють.
- У Ростові-на-Дону, Воронежі та Совєтському відмовилися святкувати дні міста через війну в Україні.
- 14 вересня стало відомо, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу викликають на закрите засідання держдуми РФ.
- Наприкінці серпня вже повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни.
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