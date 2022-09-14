Шойгу викликають на закрите засідання держдуми РФ

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"За підсумками останнього засідання фракції ухвалили рішення запропонувати раді держдуми запросити на засідання палати міністра оборони РФ Сергія Шойгу, щоб депутати могли поспілкуватися з ним у закритому режимі", - заявив Миронов.

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29 серпня британська розвідка повідомляла, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не допускають для спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним через невдачі у війні з Україною

2 вересня у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони заявили, що між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та директором Росгвардії Віктором Золотовим триває справжня війна

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