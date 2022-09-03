Відставка Шойгу не в стилі Путіна, хоча на роль цапа-відбувайла дуже підходить, - Марк Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я не дуже вірю в те, що попри опалу, Шойгу дадуть відставку до кінця кампанії, бо це не в стилі Путіна. Він дочекається якогось моменту, коли це не може жодним чином негативно вплинути на хід війни чи на моральний дух бійців, чи генералітету, або ж партії влади. Тому, що посеред війни прибрати Шойгу – це дуже неприємні відчуття, що будь-кого можуть злити та повішати на нього всіх собак, хоча такий запасний варіант є завжди", - прокоментував опозиціонер.

Марк Фейгін зазначив, що, напрклад, при втраті росіянами Херсону потрібен буде хтось крайній, не сам же Путін у цьому винен, а будуть винні генерали, винен "піджак", який керує міноборони, тобто тут не можна виключати нічого.

"Але поки що Шойгу може залишатися як певний публічний громовідвід. Йому ж доручають виступати з різними повністю божевільними заявами. Зокрема, остання про те, що наступ російських військ загальмований через те, що вони намагаються зберегти цивільне населення. Це певне відігравання, яке потрібно було публічно розповісти для того, щоб говорити: "ну так, ми не наступаємо, бережемо мирне населення Миколаєва, Кривого Рогу". Для цих цілей Шойгу можуть продовжувати використовувати, бо він – звичайний цивільний, "піджак", мовою військових, він же в принципі не військовий. Але як цап-відбуйвало він цілком підходить", - прокоментував опозиціонер.

Фейгін додав, що зараз би нашкодило відсторонення Шойгу, тому що в нього десятиліттями багато вкладалося як у талановитого управлінця, ресурсів, грошей, пропаганди, а якщо зараз його зняти, то визнати, що все це був обман.

29 серпня британська розвідка повідомляла, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не допускають для спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним через невдачі у війні з Україною

2 вересня у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони заявили, що між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та директором Росгвардії Віктором Золотовим триває справжня війна

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