Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, аби "уникнути жертв серед мирного населення"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Шойгу, росіяни нібито суворо дотримуються норм гуманітарного права.
"Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури збройних сил України - пунктах управління, аеродромах, складах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи настання, але ми йдемо на це свідомо", - сказав Шойгу.
- 21 серпня Служба безпеки України повідомила, що 19 з 20 російських ударів припадають на цивільні об'єкти.
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