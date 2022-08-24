Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шойгу, росіяни нібито суворо дотримуються норм гуманітарного права.

"Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури збройних сил України - пунктах управління, аеродромах, складах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи настання, але ми йдемо на це свідомо", - сказав Шойгу.

21 серпня Служба безпеки України повідомила, що 19 з 20 російських ударів припадають на цивільні об'єкти.

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