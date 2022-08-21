Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, лише кожний 20-й ракетний, який РФ наносила по Україні, завданий по військовому об'єкту, решта 19 - влучання у житлові будинки, школи та лікарні.

"За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар Росії був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - пише СБУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 23-24 серпня РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст через День Незалежності.

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